Blitzer sollen für Sicherheit sorgen

2018 gab es 1829 Unfälle mit Personenschaden in Baustellenbereichen auf Autobahnen. Um Autofahrer und Arbeiter zu schützen, sollen nun Blitzer her.

HohenloheKreis. In den kommenden Wochen und Monaten wird es an Baustellen im Straßenverkehr vermehrt stichprobenartig durchgeführte Geschwindigkeitsmessungen – das heißt Blitzer – geben. Diese Maßnahme dient in erster Linie dem Arbeitsschutz.

Im März hat das Bundesministerium für Arbeit und Soziales neue Sicherheitsanforderungen für Arbeitsplätze im Straßenverkehr festgelegt. Allgemeines Ziel ist der Schutz von Verkehrsteilnehmern und dort arbeitenden Personen. Je nach Örtlichkeit stehen verschiedene Arbeitsschutzmaßnahmen zur Verfügung.

Vollsperrung vermeiden

Diese gehen von Geschwindigkeitsbeschränkungen, deren Einhaltung durch -anzeigetafeln und -kontrollen gewährleistet wird, über halbseitige Sperrungen bis hin zu Vollsperrungen. Unter Abwägung der Interessen des Autofahrers und des Arbeitsschutzes wird im Kreis versucht, die Behinderungen für den Verkehr so gering wie möglich zu halten. Das Ziel ist es, Vollsperrungen möglichst zu vermeiden. Nach aktuellem Stand ist bei Unterhaltungsarbeiten im Straßenraum jedoch mit einem deutlichen Anstieg der Sperrungen zu rechnen. Ist die verbleibende Restbreite der Straße zu gering, das heißt unter drei Meter, wird die Straße grundsätzlich vollgesperrt.

In Ausnahmefällen kann eine Vollsperrung auch noch bei einer Restbreite von 2,75 Metern vermieden werden. Ein solcher Ausnahmefall wäre eine Geschwindigkeitsbegrenzung unter 50 Stundenkilometer. Eine Vollsperrung unter der Bedingung einer solchen Geschwindigkeitsbegrenzung zu vermeiden, setzt aber voraus, dass die vorgegebene Geschwindigkeit auch eingehalten wird.

Daher sind seit April zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln im Einsatz. Diese zeigen das tatsächlich gefahrene Tempo sowie den Hinweis „langsam“ bei zu schneller Fahrt oder „danke“ an. Überprüft werden diese Arbeitsschutzmaßnahmen künftig auch durch stichprobenartig durchgeführte Geschwindigkeitsmessungen. Das Landratsamt appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, sich sowohl zum Schutz der arbeitenden Menschen als auch zum eigenen Schutz an die vorgegebene Geschwindigkeit zu halten. Nur wenn die vorgegebenen Geschwindigkeiten eingehalten werden, können Vollsperrungen vermieden werden. Gemäß einem Bericht des Statistischen Bundesamtes vom 9. Juli passierten im vergangenen Jahr 1829 Unfälle mit Personenschaden im Baustellenbereich auf Autobahnen. 2008 waren es lediglich 1011 Unfälle.

Innerhalb der vergangenen zehn Jahre ist die Anzahl somit um rund 80 Prozent gestiegen.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 07.10.2019