Blaufelden investiert 2020 kräftig

Blaufelden.Im Haushalt 2020 sind Projekte mit einem Volumen von fast zehn Millionen Euro eingeplant. Im Blaufeldener Gemeinderat zeichnet sich Kontroverse um ein Ärztehaus ab.

Auch in Blaufelden müssen sich vor allem die alten Hasen unter den Kommunalpolitikern an eine neue Buchhaltung für die Finanzen der Kommune gewöhnen: Erstmals legt die Gemeinde ihren finanziellen Kurs im Haushaltsplan 2020 nach den neuen Doppik-Regeln fest.

Bereits in der Januar-Sitzung befasste sich das Kommunalparlament mit dem Finanzhaushalt, der in etwa dem früheren Vermögenshaushalt entspricht und in dem auch die Investitionen abgebildet sind.

Für Baumaßnahmen sind rund zehn Millionen Euro vorgesehen – das Spektrum reicht vom weiteren Ausbau des Breitbandnetzes (zwei Millionen Euro) über den Anschluss von Wiesenbach und Gammesfeld an die Kläranlage in Blaufelden (2,4 Millionen Euro) und die Sanierung des Kindergartens in Gammesfeld (600 000 Euro) bis hin zu einer ersten Planungsrate für die Sanierung des Hallenbades in Blaufelden, die bis zum Jahr 2022 voraussichtlich mit 920 000 Euro zu Buche schlagen wird.

In der jüngsten Sitzung des Gemeinderates wiederum stellte Kämmerer Roland Bach die Details des Ergebnishaushaltes vor – vergleichbar mit dem früheren Verwaltungshaushalt, über den der laufende Betrieb abgewickelt wird. Die Erträge summieren sich hier auf rund 14,7 Millionen Euro, die Aufwendungen belaufen sich auf 16,4 Millionen Euro – damit bleibt unter dem Strich ein Verlust von rund 1,7 Millionen Euro.

Ein Zuschussgeschäft sind nach wie vor die Kindergärten: Die Gemeinde subventioniert die Betreuung ihrer jüngsten Bürger mit rund 1,6 Millionen Euro, was pro Kind und Jahr einem Betrag von 9000 Euro entspricht. Defizitär fällt mit 245 000 Euro auch der Betrieb des Hallenbades in Blaufelden und des Freibades in Wiesenbach aus.

In einer der nächsten Sitzungen folgt dann die Abstimmung über das Zahlenwerk. Zuvor muss sich das Gremium aber noch mit fünf Anträgen zum Haushalt befassen, die von Gemeinderat Kevin Leiser gestellt wurden. Hier zeichnet sich vor allem eine Debatte über einen „Versorgungscampus“ ab. Dahinter steckt die Idee, auf dem Areal des früheren kommunalen Kindergartens in Blaufelden ein Ärztehaus in modularer Bauweise zu errichten. Die Kosten werden mittelfristig bis zum Jahr 2022 auf rund drei Millionen Euro beziffert und spielen nach Ansicht von Kevin Leiser eine bedeutende Rolle dabei, dass der Schuldenstand von Blaufelden ein „Allzeithoch“ erreiche.

Schulden auf „Allzeithoch“

Als „verschwindend gering“ bezeichnete der Gemeinderat die Wahrscheinlichkeit, dass sich Fachärzte in Blaufelden ansiedeln: „Ich wäre überglücklich, wenn wir eine ausreichende haus-, zahnärztliche und pflegerische Versorgung halten könnten.“ Überhaupt müsse vor dem Bau eines eigenen Ärztedomizils, für das es keinerlei Zuschüsse gebe, nicht nur eine private Finanzierung, sondern auch eine interkommunale Zusammenarbeit ausgelotet werden, damit es nicht etwa zu einem nachteiligen Wettbewerb unter Nachbargemeinden komme.

Zudem sollte die weitere Entwicklung bei den Verhandlungen zwischen dem Haller Diakoneo und dem Landkreis in Sachen Klinikum Crailsheim abgewartet werden, die eventuell auch Auswirkungen auf die Kreisumlage und damit auf die Finanzen der Kommunen haben könnten. Aus diesen Gründen stellte Kevin Leiser den Antrag, die Mittel für den Versorgungscampus in Blaufelden aus dem Haushaltsplan 2020 (hier ist schon ein erster Betrag in Höhe von 500 000 Euro eingesetzt) und aus der mittelfristigen Finanzplanung zu streichen. haz

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 19.02.2020