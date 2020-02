Bio-Sterne werden vergeben

Die Bio-Musterregion Hohenlohe erlebt eine „enorme Dynamik“, wie bei der Vollversammlung in Kirchberg deutlich wurde.

Kirchberg. Über 20 Akteure der Bio-Musterregion Hohenlohe haben sich auf Schloss Kirchberg zur ersten Vollversammlung in diesem Jahr getroffen. Regionalmangerin Franziska Frey zog ein positives Zwischenfazit. Viele Projekte der Musterregion seien angelaufen und zeigten erste Erfolge. Von einer „enormen Dynamik“ sprach zuvor Christoph Zimmer von der Akademie Schloss Kirchberg: „In anderen Regionen suchen die Regionalmanager nach Akteuren, hier ziehen alle an einem Strang.“

Besonders hob Frey das Projekt „Bruderkalb“ hervor. „Der Start ist geglückt. Der Handel ist daran sehr interessiert und erste Tiere wurden in der Mohrenköpfle-Gastronomie im Regionalmarkt in Wolpertshausen und an den Öko-Marketing-Tagen auf Schloss Kirchberg angeboten“, so Frey. Eine Homepage sei im Aufbau und weitere Biobetriebe seien eingeladen, mitzumachen. „Eine Besonderheit des Projekts ist es, dass der Handel und die Erzeuger gemeinsam am Tisch sitzen“, so Frey.

Schulen machen mit

Aber auch bei den anderen Projekten gehe es voran. Das Programm für einen Grundkurs für Jungbauern sei in Zusammenarbeit mit der Fritz-Strempfer-Bauernschule und der Akademie Schloss Kirchberg erarbeitet worden. „Flyer liegen aus – Anmeldungen sind ab jetzt möglich“, sagte die Regionalmanagerin. Eine Projektwoche „Ökolandbau“ an der Eugen-Grimminger-Schule in Crailsheim sei zudem auf positives Feedback bei den Schülern gestoßen. Das Programm soll ausgebaut werden, die Finanzierung müsse aber noch geklärt werden. An der Richard-von-Weizsäcker-Schule in Öhringen startet in diesem Jahr noch eine landwirtschaftliche Ausbildung mit Zusatzqualifikation Öko. „Zusatzkosten entstehen hier nicht, weil es sich um eine Regelklasse handelt“, erläuterte Frey.

„Es gehen schon viele Rückfragen ein, auch erste schriftliche Bewerbungen sind bereits eingegangen“, sagte die Regionalmanagerin zu den Hohenloher Bio-Sternen. Weitere Bewerbungen seien weiterhin möglich. Im Frühjahr werde man die ersten Sterne an ökologische und regionale Erzeugnisse vergeben. Ein Wunsch ist es, dass sich die Landkreise Hall und Hohenlohe künftig an der Finanzierung der Musterregion beteiligen. Im Haller Kreistag habe es dafür schon eine Mehrheit gegeben, berichtete Anja Frey von Demeter. Bis zu 12 000 Euro seien pro Jahr drin. „Die Bedingung ist eine offene Kostendarlegung“, sagte die Grünen-Kreisrätin und Bio-Landwirtin. Sie merkte zudem an, dass in allen anderen Musterregionen in Baden-Württemberg die Landkreise die Defizite zur Landesförderung übernommen hätten.

Einen Knopf an die Sache könne man aber erst machen, wenn sich auch der Kreistag des Hohenlohekreises für die Förderung entschließe. In der Dezembersitzung konnte der Antrag nicht mehr behandelt werden, sagte Dr. Wolfgang Eißen, Leiter des Landwirtschaftsamts Künzelsau. In der März-Sitzung werde das Thema voraussichtlich behandelt. „Der Hohenlohekreis hat die Bio-Musterregion von Anfang an unterstützt und hält sie für eine gute Sache“, stellte Eißen fest.

Zum Ende der Vollversammlung berichtete Frey noch von der Zusammenarbeit mit den anderen Musterregionen im Land. Acht von neun Regionen seien schon aktiv, es würden aber überall andere Schwerpunkte gesetzt. „Hohenlohe wird dabei oft als Vorreiter gesehen“, so die Regionalmanagerin. In der Region habe man die besten Voraussetzungen, um nachhaltig die Bio-Branche auszubauen. 75 Prozent der Personalkosten für die Bio-Musterregion finanziert das Land. Der Rest wird bis zu einer Förderzusage des Hohenlohekreises von den Öko-Verbänden Demeter, Bioland und Ecoland übernommen. „Das Land geht davon aus, dass sich die Landkreise beteiligen“, so Franziska Frey. Anders als in anderen Regionen liege die Leitung in Hohenlohe nur nicht bei den Landwirtschaftsämtern, sondern bei der Stiftung Haus der Bauern. Sie sei zuversichtlich, dass die jetzige Regelung nur eine Übergangslösung ist. noa

© Fränkische Nachrichten, Montag, 24.02.2020