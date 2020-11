Bilanzsumme spiegelt Kunden-Vertrauen wider

Schrozberg.Die Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See verzeichnet im Geschäftsjahr 2019 einige positive Entwicklungen.

Der Aufsichtsratsvorsitzende Manfred Ziegler hat die Mitglieder der Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See in der Stadthalle in Schrozberg zur Generalversammlung für das Geschäftsjahr 2019 begrüßt. Mit einer gestrafften Tagesordnung wurden die Mitglieder über die geschäftliche Entwicklung der Bank informiert.

Im Vorstandsbericht ging Vorstand Thomas Haag auf die aktuellen Corona-Beschränkungen ein, die auch an der Raiffeisenbank Schrozberg-Rot am See nicht ohne Einschränkungen vorbeigehen. Man sei bisher gut durch diese Krise gekommen, heißt es in der Pressemitteilung, und man hofft weiterhin, dass alle gesund bleiben. Bei den Zahlen und Fakten werde sich die aktuelle Situation niederschlagen.

Wichtig für den Vorstand und Aufsichtsrat ist, dass die Bank über die gesamte zurückliegende Zeit die Geschäftsstellen immer geöffnet hatte und die Mitarbeiter immer für die Mitglieder und Kunden persönlich, telefonisch und digital zu erreichen waren. Bezogen auf die wirtschaftliche und finanzielle Entwicklung in 2019 berichtete Haag von einem guten Ergebnis. Das Vertrauen und die Kundenbindung schlugen sich überdurchschnittlich im Wachstum der Bilanzsumme nieder. 342 Millionen Euro bedeuten eine Steigerung um 7,4 Prozent. Hauptverantwortlich dafür war die Entwicklung im Einlagenbereich, die auf 256 Millionen Euro stieg (plus 6,3 Prozent). Im Kreditgeschäft hielt die Bank mit 126 Millionen Euro die Vorjahresentwicklung. Positiv ist auch die Entwicklung bei den Mitgliedern. Mit 5782 und 10 471 Geschäftsanteilen wurde wiederum ein Zuwachs erzielt. Die Ertragsseite werde sich, so Haag weiter, geprägt von dem nach wie vor niedrigen Zinsumfeld, verhalten entwickeln. Da eine Zinserhöhung nicht in Sicht ist, liegt der Fokus der Bank auf Erträgen aus dem zinsunabhängigen Bereich. Mit einem Bilanzgewinn von rund 130 000 Euro kann eine Dividende von zwei Prozent an die Mitglieder ausgeschüttet werden.

Aufsichtsratsvorsitzender Ziegler stand turnusgemäß zur Wiederwahl zum Aufsichtsrat und wurde einstimmig für die nächsten drei Jahre bestätigt. Auch im Jahr 2020 können wieder viele Mitglieder für ihre langjährige Treue geehrt werden. Bedingt durch die aktuelle Situation, so Vorstand Winfried Stahl, habe man auf eine persönliche Einladung verzichtet und werde den geehrten Mitgliedern die Urkunde und das Weinpräsent zu einem späteren Zeitpunkt persönlich überreichen.

