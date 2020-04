Betrunkener schläft im Auto ein

Künzelsau.Schlafend wurde ein Unfallverursacher in seinem Fahrzeug durch Künzelsauer Polizeibeamte entdeckt. Am späten Dienstagabend, gegen 22.30 Uhr, war es in der Bahnhofstraße in Künzelsau an der Einmündung zur Mainzer Straße zu einem Unfall gekommen. Ein Transporter befuhr die Bahnhofstraße stadteinwärts, touchierte im Bereich der Einmündung zur Mainzer Straße den Bordstein und kam kurz auf die Gegenspur. Hier kam ihm ein Opel-Fahrer entgegen, der aber einen Zusammenprall verhindern konnte und mit dem Schrecken davonkam. Der Transporter kam daraufhin nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Straßenlaterne und blieb im angrenzenden Grünstreifen stehen. Die alarmierten Polizisten fanden den schlafenden 54-jährigen Unfallverursacher unverletzt in seinem Fahrzeug. Eine Überprüfung vor Ort ergab eine Alkoholisierung von annähernd vier Promille als wahrscheinliche Unfallursache. Der stark betrunkene Mann musste die Beamten zu einer Blutentnahme begleiten und verbrachte die Nacht im Polizeigewahrsam. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 24.04.2020