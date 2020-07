Betrunken in Unfall verwickelt

Neusitz.Ein Traktorfahrer verursachte am späten Dienstag-Nachmittag einen Verkehrsunfall beim Neusitzer Ortsteil Schweinsdorf. Der 44-jährige war mit Zugmaschine und Anhänger unterwegs und wollte einen vorausfahrenden Traktor überholen. Als er auf die linke Fahrbahnseite zog, stieß er mit dem Auto eines 45-Jährigen zusammen, der sich schon im Überholvorgang befand. Der Anstoß zwischen Pkw und Traktor war so stark, dass der Pkw in den linken Straßengraben geschleudert und der Traktor auf der Fahrbahn umkippte. Die beiden Fahrer hatten großes Glück, dass niemand verletzt wurde. Bei der anschließenden Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten beim beteiligten Autofahrer Alkoholgeruch fest. Dies bestätigte ein Atemalkohol-Test, der über dem Wert von 1,1 Promille lag. Der Pkw-Fahrer musste deshalb die Beamten ins Krankenhaus zur Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein abgeben. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Während sein Pkw von einem Abschleppunternehmen geborgen und abtransportiert wurde, organisierte der Traktorfahrer die Bergung seines Fahrzeuges selbst. Der Sachschaden am Pkw wird auf rund 3500 Euro und am Traktor auf zirka 2000 Euro geschätzt. Zudem entstand an der dortigen Leitplanke ein Schaden. pol

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 16.07.2020