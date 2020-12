Betriebsunfall mit Gefahrgut

Schillingsfürst.In der Nacht zum Dienstag sorgte ein Gefahrgutunfall in einem kunststoffverarbeitenden Gewerbebetrieb in der Industriestraße in Schillingsfürst (Landkreis Ansbach) für einen Großeinsatz von Feuerwehrkräften aus Schillingsfürst, Rothenburg ob der Tauber, Feuchtwangen, Ansbach, Schnelldorf und Wörnitz. Die Einsatzleitung setzte auch einen Gefahrguttrupp ein.

Durch ein Leck in einem Maschinenschlauch war kurz nach Mitternacht die Flüssigkeit auf einer Fläche von mehreren Quadratmetern ausgetreten. Unter größtmöglicher Eigensicherung wurde der Gefahrstoff abgebunden und fachgerecht zur Entsorgung eingelagert. Drei Mitarbeiter der Firma, die sich zum Zeitpunkt der Leckage in der Nähe befanden, blieben

unverletzt. Sie mussten lediglich die leicht kontaminierte Kleidung wechseln.

