Besonderer Einblick in das „Kurhotel“

Rothenburg.Die Rothenburger Gästeführerinnen Jutta Rohn und Karin Bierstedt erlauben am Tag des offenen Denkmals besondere Blicke in sowie auf die evangelische Tagungsstätte Wildbad und ihren weitläufigen Park. Bau und Stil des Wildbads in Rothenburg sind ein typisches Kind ihrer Zeit: Ende des 19. Jahrhunderts entstanden viele Kurhäuser. Auch Friedrich von Hessing, der Bauherr des einstigen „Kurhotels ersten Ranges“ am Ufer der Tauber, hatte bereits ähnliche Bauvorhaben bei Augsburg und weiteren Orten realisiert. Das Wildbad kaufte er 1894 von der Stadt Rothenburg.

Die alten Gebäude des Wildbads ließ Hessing entfernen, neu aufbauen oder erweitern und verwendete dabei einen Stilpluralismus, der des genaueren Hinschauens würdig ist. Seine Gebäude entsprachen nicht nur ihren jeweiligen – auch gesellschaftlichen oder repräsentativen – Funktionen, sondern waren überdies mit den modernsten Errungenschaften der Haustechnik ausgestattet. Es gab, um 1900 keine Selbstverständlichkeit, elektrisches Licht, eine Warmwasser-Zentralheizung, fließendes kaltes und warmes Wasser. An einigen Stellen im Wildbad sind bei genauem Hinschauen auch frühe Tendenzen zur Sachlichkeit zu erkennen, ebenso werden Elemente des Jugendstils verwendet. Wie aber kam es dazu, dass nach dem überladenen Stilmix in kurzer Zeit die funktionelle Bauhausarchitektur folgte?

Antworten gibt es bei der Sonderführung im Wildbad Rothenburg. Beginn ist 15 Uhr. Treffpunkt ist das Rondell am Haupteingang. pm

