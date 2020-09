Bergmäher-WM soll im August stattfinden

Steinkirchen.Nach der jüngsten Vorstandssitzung des Bürgervereins im Braunsbacher Ortsteil Steinkirchen (Landkreis Schwäbisch Hall) hat der Vorstand beschlossen, sowohl die Kärwe als auch den traditionellen bayrischen Abend am 31. Oktober abzusagen. „Wir hätten durch die Corona-Vorschriften nur sehr wenige Gäste zulassen dürfen. So machen Veranstaltungen, bei denen die Gäste gemütlich zusammensitzen wollen, einfach keinen Sinn“, bekräftigt Vorsitzender Wolfgang Unrath die Entscheidung des Vorstands.

Mit umso mehr Elan will sich der Bürgerverein jetzt in die Organisation der 3. Bergmäher-WM stürzen. Die mittlerweile aus dem Fernsehen bekannte Weltmeisterschaft soll am 8. August 2021 wieder in Braunsbach-Steinkirchen stattfinden. Der Bürgerverein ist guter Dinge, dass die WM trotz Corona nächstes Jahr im Sommer durchgeführt werden kann.

Der amtierende Weltmeister, Gerd Wägele aus Kupferzell-Feßbach will seinen Titel unbedingt verteidigen und trainiert schon fleißig in den hohenlohischen Hängen. Als gelernter Landmaschinenmechaniker feilt er in seiner Freizeit zudem immer wieder an der optimalen Einstellung seines Bergmähers. Auf die Frage, wie sich sein Leben nach dem Gewinn der Weltmeisterschaft verändert hat, antwortet er trocken: „Im Gschäft häwwe mi scho ä bor druff ougsproche.“ Interessierte Bergmäher-Piloten können sich ab sofort bei Heinz Göltenboth, Telefon 07906/89189 über die Teilnahmebedingungen erkundigen oder sich gleich für die 3. historische Bergmäher-WM anmelden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 24.09.2020