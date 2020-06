Bekannte Werke mit Ideenreichtum nachgestellt

Blaufelden.Schüler der achten und neunten Realschulklassen in Blaufelden haben sich an einem Projekt des Getty-Museums in Los Angeles beteiligt.

Geographisch liegen Los Angeles und Blaufelden mehr als nur einen Steinwurf entfernt. Und auch sonst haben die amerikanische Millionenmetropole und die deutsche Marktgemeinde sicher nur wenig gemeinsam. Beim näheren Betrachten der aktuellen Aktivitäten am

...