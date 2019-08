Bei „wilder Flucht“ durch Röttingen Polizei abgehängt

TAUBERRETTERSHEIM.Beamte der Polizeiinspektion Ochsenfurt führten am Freitag von 11.30 bis 13 Uhr auf der Staatsstraße 2269 eine Geschwindigkeitsmessung mit der Laserpistole durch. Dabei ging den Beamten ein 20-Jähriger mit seinem Golf GTD ins Netz. Bei ihm wurde eine Geschwindigkeit von 180 km/h gemessen.

Erlaubt waren 100 km/h. Den jungen Mann erwartet nun ein Bußgeld von 1200 Euro und ein dreimonatiges Fahrverbot, sowie zwei Punkte in Flensburg. Durch die massive Geschwindigkeitsüberschreitung stehen die „Chancen“ für den 20-jährigen recht gut, zum „Raser des Monats“ gekürt zu werden. Bei fünf weiteren Autofahrern wurden Geschwindigkeiten zwischen 126 und 137 km/h gemessen.

Einen weiteren Höhepunkt dieser Laserkontrolle bildete ein 15-Jähriger, der mit seinem Motorroller mit 71 km/h gemessen wurde. An dem Roller wurde die Motordrosselung überbrückt, so dass dieser deutlich schneller als die erlaubten 25 km/h fahren konnte. Dem Stopp an der Kontrolle entzog sich der junge Mann nach Polizeiangaben „durch eine wilde Flucht mit zirka 70 bis 80 km/h durch Röttingen“.

Am Sportplatz befuhr er eine schmale Fußgängerbrücke, so dass die Polizeistreife nicht mehr folgen konnte. Sein Kennzeichen versuchte er dabei, mit nach hinten gestreckten Füßen zu verdecken. Dies gelang ihm jedoch nicht durchgehend, so dass sein Kennzeichen doch abgelesen werden konnte. Kurze Zeit später wurde der junge Mann bei sich Zuhause angetroffen.

Da er noch keinen Führerschein besitzt, wurde er wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis angezeigt. Von der Mutter des Jungen wurde sofort der Schlüssel für den Motorroller „sichergestellt“ und der junge Mann wird auf jeden Fall für den Rest der Ferien auf seinen fahrbaren Untersatz verzichten müssen.

