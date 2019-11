Bei Massenblüte entstehen giftige Stoffe

Wissenschaftler haben anhand des Mühlenbrandes von 2015 die Folgen von hohen Stickstoffeinträgen in Gewässer untersucht. Flora und Fauna werden geschädigt.

Lobenhausen. Der Mühlenbrand in Lobenhausen bei Kirchberg an der Jagst im August 2015, bei dem mit Kunstdünger kontaminiertes Löschwasser in die Jagst gelangte und tonnenweise Fische tötete, erlangte als Jagst-Katastrophe traurige

...