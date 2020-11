Bei global tätigen Unternehmen gefragt wie nie

Künzelsau.In Zusammenarbeit mit der renommierten University of Louisville, Kentucky, USA, bietet die Akademie Würth Business School einen berufsbegleitenden Studiengang zum Master of Business Administration (MBA) in Global Business an. Bei einer Online-Informationsveranstaltung am Montag, 16. November, um 18 Uhr erhalten Interessenten hierzu weitergehende Informationen.

Prof. Dr. Ralf Dillerup, akademischer Leiter des Studienprogramms, stellt das Konzept des MBA-Studiengangs vor und erläutert die Inhalte. Weitere Informationen gibt es zu Organisation und Ablauf des Programms.

Mitarbeiter mit international anerkannten Abschlüssen, Auslandserfahrung und exzellenten Englischkenntnissen sind bei global tätigen Unternehmen gefragter denn je. Zugleich suchen viele Bachelor-Absolventen von Hochschulen oder Dualen Hochschulen nach einer zusätzlichen qualifizierten Weiterbildung, möglichst mit Master-Abschluss. Die Akademie Würth bietet mit dem Master of Business Administration (MBA) ein passendes Programm an. Anmeldung zum Informationsabend bei Juliane Kliesch, Telefon 07940/15-3079.

