Bei Demeter-Milch weltweit vorne

Die Geschichte der Molkereigenossenschaft Hohenlohe-Franken ist eine sehr lange und erfolgreiche. Der klare Weg macht sich gerade jetzt – in Krisenzeiten – bezahlt.

Schrozberg. Schon seit 120 Jahren gibt es die Genossenschaft, die gemeinhin als Molkerei Schrozberg bekannt ist. Keine Firma kann über einen so langen Zeitraum am Markt bestehen, wenn sie nicht bereit für Änderungen ist. Auch die Molkerei Schrozberg hat sich verändert.

Dabei hat sie allerdings, was sie von vielen anderen Betrieben unterscheidet, nie ihren eingeschlagenen Weg verlassen oder ihre Philosophie aufgegeben. Schon auf ihrer Homepage werben die Schrozberger damit. Wenn man sie auf ihre „Sturheit“ anspricht, lautet die Antwort stets: „Wir sagen dann immer: ’Aus Leidenschaft stur’. Denn alles was wir tun, machen wir, weil wir überzeugt sind, dass es gut ist für die Qualität unserer Produkte, gut für das Wohl unserer Tiere und gut für die Menschen und die Natur.“

Das Modell Genossenschaft

Eine Genossenschaft ist, einfach gesagt, der Zusammenschluss von Personen zu Zwecken der Erwerbstätigkeit oder der wirtschaftlichen oder sozialen Förderung der Mitglieder durch gemeinschaftlichen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb. In der Schrozberger Genossenschaft sind 280 Mitglieder vereint, 100 davon sind Demeter-Bauern. Sie bestimmen selbst über die Art und Weise, wie der Betrieb geführt wird und müssen daher auf Aktionäre oder Banken keine Rücksicht nehmen. So entschloss man sich schon sehr früh, genauer gesagt 1974, als Pioniere auf ökologische Produkte zu setzen und hat diese Schiene auch konsequent, oder eben „stur“, bis heute durchgezogen.

Friedemann Vogt, Geschäftsführer der Molkerei: „Wir haben den Markt für Bio-Milchprodukte damals mit aufgebaut und arbeiten seit dieser Zeit auch schon mit den Naturkostfachhandel zusammen. Für uns bedeutet dies, dass wir zu diesen Geschäftspartnern eine tiefe Verbundenheit spüren, wir haben den Weg zusammen begonnen und gehen ihn auch weiterhin zusammen. Daher kam es für uns auch nie infrage unsere Bio-Produkte woanders zu vertreiben!“

Auch Schrozberg Weltmarktführer

Aus diesen Anfängen hat sich der größte Demeter-Milch verarbeitende Betrieb der ganzen Welt entwickelt und 70 Prozent der Demeter-Milch, die in Deutschland vertrieben wird, kommt aus Schrozberg!

Vor allem aber als regionaler Anbieter sind die Schrozberger bekannt. Was nur wenige wissen: Im Raum Nürnberg sind sie der größte regionale Milchversorger. Und das trotz Hindernissen, die schon ein wenig skurril anmuten. So meint Friedemann Vogt kopfschüttelnd: „Wir haben sieben Kilometer bis nach Bayern. Da wir aber aus Baden-Württemberg kommen, kriegen wir für unsere Milch keine bayerischen Qualitätssiegel, sind aber regionaler Anbieter. Umgekehrt können wir im Schwarzwald oder anderen Regionen mit unserem Gütesiegel werben, sind aber da natürlich kein regionaler Anbieter, weil wir zu weit weg sind.“

Das Geschäft boomt

Wie viele andere Anbieter auch, macht sich die Nachfrage nach regionalen Produkten gerade jetzt stark bemerkbar. Obwohl täglich unglaubliche 190 000 Liter Milch angeliefert werden, kommt man mit der Produktion nicht nach. Hier macht es sich bezahlt, dass die Schrozberger nicht nur stur, sondern auch geschickt, um nicht zu sagen clever, waren und sind. Statt nur auf ein Pferd zu setzen, hatte man schon immer verschiedene Absatzmärkte und Produkte. So gibt es neben der Demeter-Milch auch konventionelle Milchprodukte, das Verhältnis blieb erstaunlicherweise, egal wie stark man sich entwickelte, immer bei 40:60, wobei die Demeter-Produkte bundesweit und der Rest im Raum Baden-Württemberg, Hessen und Bayern vertrieben werden.

Zu den Kunden zählen Privatpersonen aber eben auch gewerbliche Käufer wie Hotels, Kantinen, Gaststätten und so weiter. Im Moment macht sich diese Mischung so richtig bezahlt. „Das Geschäft mit den gewerblichen Kunden, die so genannte ’Eimerware’, ist gerade völlig zusammengebrochen“, konstatiert Friedemann Vogt rückblickend auf die Corona-Krise und führt weiter aus: „Die privaten Käufer rennen uns aber sozusagen die Bude ein. Wir arbeiten mit Hochdruck, können aber gar nicht so viel produzieren, wie wir absetzen könnten!“

Damit sich das ändert, geht im Herbst 2020 die neue Glasfüllanlage in Betrieb, die schon vor Corona-Zeiten konzipiert und bestellt wurde. Rund 3,5 Millionen werden investiert, um dann bei gleich bleibendem Energieverbrauch einen doppelt so hohen Ausstoß generieren zu können. Überhaupt ist der Verkauf der Ware im Glas ein Markenzeichen der Molkerei, seit 30 Jahren macht man das so und wie man die Schrozberger kennt, wird auch das so bleiben, egal welche Trends gerade vorherrschen.

Qualität ohne Kompromisse

Man kann mit dem Geschäftsführer über viele Dinge diskutieren, aber in einem Punkt bleibt er, zu Recht, stur: „Zu Beginn meiner Laufbahn wurde mir der Tipp gegeben, ich müsse Luft und Wasser in die Produkte bringen, dann sei richtig was verdient. Das war aber nie unser Weg und wird es auch nicht werden. Noch nie haben wir mit Zusatzstoffen gearbeitet. Qualität ist bei uns nicht verhandelbar.“

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 30.05.2020