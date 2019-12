Beethoven-Klänge aus der Flöte

Rothenburg.Das Beethoven-Jubiläumsjahr 2020 startet am 14. und 15. Dezember 2019 mit der größten Hauskonzert / Kammermusikinitiative, die es in Deutschland je gab. Die über 800 Veranstaltungen in ganz Deutschland werden koordiniert von der Beethoven-Jubiläums-Gesellschaft, die extra gegründet wurde. Die Flötenklasse der städtischen Musikschule, die als eine der wenigen in Westmittelfranken an dieser Konzertinitiative teilnimmt, verlegt das erste Mal seit 25 Jahren ihre „Musikalischen Kostbarkeiten“ aus der St.-Peter-und-Paulskirche in Detwang in den Städtischen Musiksaal, da für ihr Programm ein guter Flügel gebraucht wird. Denn im Mittelpunkt des Programms steht ein sehr selten aufgeführtes Trio in G-Dur, WoO 37, für Klavier (gespielt von Carolin Leyh) Flöte und Fagott. Neben diesem werden zwei weitere Kammermusikwerke, ein Duo und ein Trio für Flöten aufgeführt, ebenfalls eher selten im Konzertbetrieb zu hören.

Aus der „Pastorale“

Den Rahmen bilden dann 2 der berühmtesten Werke Beethovens. Ausschnitte aus der 6. Sinfonie „Pastorale“ und der 2. Satz aus seiner 7. Sinfonie in A-Dur. Beide Bearbeitungen für großes Flötenensemble bringen seine Sinfonik, für die er weltweit geschätzt und gefeiert wird, auf die kleine Bühne des Städtischen Musiksaals. Das Konzert findet am Sonntag, des 15. Dezember um 17.30 Uhr statt, der Eintritt ist frei. pm

