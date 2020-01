Baumschnittkurs für Fortgeschrittene

Krautheim.Der Landschaftserhaltungsverband Hohenlohekreis bietet in Zusammenarbeit mit der Stadt Krautheim sowie dem Obstbaumwart und Forstwirt Hansjörg Winter einen Kurs zum naturgemäßen Schnitt von Obstbaumhochstämmen an.

Aufgrund der großen Nachfrage findet in diesem Winter wieder ein Fortgeschrittenenkurs statt, der lediglich aus einem einzelnen Praxistag besteht. Dieser findet am Samstag, 15. Februar in Krautheim statt. Der genaue Ort wird bei der Anmeldung bekannt gegeben. Teilnehmer sollten geeignete Kleidung inklusive Arbeitshandschuhe und Werkzeug (Baumschere und -säge) mitbringen. Teilnahme nur nach Anmeldung. pm

