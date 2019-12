Baugebiet als „amtliches Geschenk“

Bieberehren.Heute, am Heiligen Abend, feiert in Bieberehren Bürgermeister Engelbert Zobel seinen 60. Geburtstag.

Der in Creglingen geborene Bieberehrener absolvierte nach seiner Schulzeit bei den Würzburger Werkstätten eine Schreinerlehre, die er 1986 mit der Meisterprüfung krönte. Zu seinen anschließenden Arbeitgebern gehörten die Bavaria in Giebelstadt und Eibe in Röttingen.

Der leidenschaftliche Jäger hat seit 1986 in Bieberehren ein Revier gepachtet. Vor knapp drei Jahren wählten ihn seine Jagdgenossen zu ihrem Vorstand. Zudem war er stellvertretender Vorsitzender des Landesjagdverbandes Bayern (BLV) Kreisgruppe Ochsenfurt. Hegeringleiter ist er bereits seit 2014. Als förderndes Mitglied ist er bei fast allen örtlichen Vereinen mit dabei. Seit sechs Jahren ist er nun Bürgermeister der Gollachgemeinde. Zobel war zwar bereits zwei Perioden im örtlichen Gemeinderat vertreten, doch das Amt des Bürgermeisters war zunächst bei ihm nicht eingeplant. Doch die Wähler entschieden sich für ihn. Das Amt fülle ihn aus und mache Spaß, könne man doch einiges bewegen und umsetzten. Stolz berichtet er, dass mehrere Leerstände an Gebäuden durch die Gemeinde aufgekauft wurden und einige einer Nutzung bereits wieder zugeführt werden konnten. Sein Dank geht dabei an die Allianz Fränkischer Süden. Hier erfahre er große Unterstützung bei der Beratung und durch Hinweise zur Beantragung von Zuschüssen. Daher werde er auch bei den Kommunalwahlen im März wieder kandidieren. Auch für den Kreistag stellt er sich zur Verfügung. Zu seinen künftigen Schwerpunkten zählt er die Erschließung eines neuen Baugebiets, die laufende Flurbereinigung will er weiterführen. Hier kommen ihm die Revierkenntnisse seines Hobbys und die der Gemarkung zugute. Auch verriet er, dass die Liste der Gemeinderatsanwärter mit fünfzehn Kandidaten stehe. Die Geburtstagsparty werde erst nach den Feiertagen steigen. brun

