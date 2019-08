Bach und Morricone intensiv

Rothenburg.„Mit Klappen und Tasten“ heißt es am Sonntag, 1. September, um 15 Uhr, im Wildbad Rothenburg beim Konzert für Saxophon und Flügel mit Claudia Seidl und Carl Friedrich Meyer.

Die Fürther Saxophonistin C und der Ansbacher Dekanatskantor treten im Rokokosaal der Tagungsstätte Wildbad auf. In ihrem „Konzert für Saxophon und Flügel“ bringen sie u.a. Werke von Johann Sebastian Bach und Eugene Bozza sowie Filmmusik von Ennio Morricone und Nikki Reiser (The mission, Jenseits der Stille) zu Gehör. Konzertbeginn ist 15 Uhr. Der Eintritt zur Veranstaltung ist kostenfrei.

Die Saxophonistin Claudia Seidl, examinierte Diplommusiklehrerin, studierte an der Hochschule für Musik in Würzburg. Für ihr virtuoses Spiel erhielt sie mehrfache Auszeichnungen. Sie tritt solistisch und kammermusikalisch in unterschiedlichen Besetzungen auf und unterrichtet an verschiedenen Musikschulen in Franken die Fächer Saxophon, Klarinette und Querflöte.

Carl Friedrich Meyer studierte Kirchenmusik an der Hochschule für evangelische Kirchenmusik in Bayreuth und legte 1998 die A-Prüfung ab. Nach dem Praxisjahr war er bis November 2007 Dekanatskantor an der Johanniskirche in Forchheim. 2000 gründete Meyer den Kammerchor „Sonoritè“ zur Aufführung von anspruchsvoller A-cappella-Musik. Ab 2007 hatte er die Dekanatskantorenstelle an der Stadtkirche Kitzingen inne. Als Leiter der Paul-Eber-Kantorei brachte er u.a. die „Johannes-Passion“ von Bach zur Aufführung. Der Kulturpreis der Stadt Kitzingen wurde ihm im Jahr 2012 verliehen. pm

