Autofahrer von Straße gedrängt

Windisch-Bockenfeld.Der 18-jährige Lenker eines Daimler-Benz befuhr am Mittwoch um kurz vor 8 Uhr die Landstraße 1022 von Schrozberg in Richtung Rothenburg. Auf Höhe der Abzweigung nach Windisch-Bockenfeld wurde der Mercedes von einem nachfolgenden weißen PKW Citroen überholt. Der Citroen-Fahrer schnitt beim Wiedereinscheren den Mercedes, so dass der junge Fahrer mit seinem Fahrzeug nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Mercedes kam in der Folge von der Fahrbahn ab und im angrenzenden Grünbereich zum Stehen. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Augenzeugen des Unfalls oder weitere Verkehrsteilnehmer, die durch den Citroen-Fahrer ebenfalls gefährdet wurden, sollen sich an das Polizeirevier Crailsheim, Telefon 07951/4800 wenden.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.10.2019