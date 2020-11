 Auto durchbricht Brückengeländer

Schwäbisch Hall.Am Donnerstag um 6.50 Uhr befuhr ein 29-Jähriger mit seinem VW Caddy die Hessentaler Straße in Richtung Stadtmitte von Schwäbisch Hall. Auf Höhe der Einmündung in den Mühlweg staute sich der Verkehr. Der Caddy-Fahrer versuchte anscheinend zu bremsen, wobei die Bremse jedoch keine Wirkung zeigte. Der Fahrer zog deswegen

sein Fahrzeug nach links und streifte hierbei eine 43-jährige Radfahrerin. Anschließend prallte der Caddy gegen einen entgegenkommenden Kia eines 53-Jährigen, bevor er das dortige Brückengeländer durchbrach und zum Stillstand

kam. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 15 150 Euro. Verletzt wurde niemand.

