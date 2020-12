Außergewöhnlich hohe Dividende

Die Volksbank Hohenlohe hat ihr gutes Geschäftsjahr 2019 nun offiziell abgeschlossen. Auch in den zurückliegenden Monaten haben die Genossen weiter kräftig zugelegt.

Künzelsau. In diesem Jahr ist so manches anders. Eigentlich hätten sich die Vertreter der Volksbank Hohenlohe bereits in der ersten Jahreshälfte in der Stadthalle in Gerabronn zusammengefunden. Aufgrund der Corona-Pandemie und des Versammlungsverbotes musste die Vertreterversammlung aber verschoben werden. Erstmals in der 177-jährigen Historie wurde die Versammlung nicht als Präsenzveranstaltung, sondern schriftlich abgehalten.

In einem Anschreiben waren die Vertreter dazu eingeladen worden. Im Anschreiben waren die dazugehörigen Berichte, Beschlussvorschläge, Stimmzettel sowie der Geschäftsbericht 2019 enthalten. Abgestimmt wurde bis zum 30. November. Die Stimmen danach unter notarieller Aufsicht bis zum 2. Dezember ausgezählt.

Ertragskraft weiter gestärkt

Die Volksbank Hohenlohe hat das Geschäftsjahr 2019 äußerst erfolgreich bewältigt und konnte dabei „an die Erfolge aus dem Vorjahr nahtlos anknüpfen“.

So wuchs allein die Bilanzsumme um rund 101 Millionen auf nun 1,69 Milliarden Euro. Sowohl das Kreditgeschäft als auch die Einlagen „entwickelten sich sehr erfreulich“. Durch Investitionen von Privat- und Firmenkunden sowie zahlreiche Immobilienfinanzierungen stiegen die Kredite um 79,8 Millionen auf nun 686 Millionen Euro. Ein Plus von stattlichen 13,2 Prozent. Darüber hinaus konnte im Verbundgeschäft das Kreditvolumen um 7,7 Prozent gesteigert werden.

Die Bank vergab 148 Millionen Euro an Bauspardarlehen, Hypothekendarlehen, Ratenkrediten und Leasingfinanzierungen. Die Einlagen der weltweit ältesten Genossenschaftsbank wuchsen in ähnlichen Größenordnungen um rund 100 Millionen Euro auf jetzt 1,26 Milliarden Euro. „Dies beweist, dass unsere Mitglieder und Kunden uns – als seriöse und wirtschaftlich sehr starke Bank – vertrauen“, betont Dieter Karle.

Belohnung

Der Vorstandsvorsitzende macht in diesem Zusammenhang auch darauf aufmerksam, dass auf die Berechnung von Negativzinsen bisher weitgehend verzichtet wurde: „Dies ist, neben der Dividende, eine zusätzliche Belohnung für unsere treuen Mitglieder und Kunden.“

Im sogenannten Verbund- und Wertpapiergeschäft wurde zudem ein Zuwachs von 70 Millionen Euro auf 643 Millionen Euro (plus 12,3 Prozent) erzielt. Die gute Geschäftslage machte es möglich, das Eigenkapital weiter zu stärken und auf nun 197,6 Millionen Euro zu erhöhen. Unter dem Strich hat die Bank zudem „ordentlich“ verdient. Der Zinsüberschuss stieg um 3,05 Millionen Euro auf 21,2 Millionen Euro, die Provisionserträge um 11,5 Prozent auf 11,71 Millionen Euro, und das Betriebsergebnis wurde um 1,56 Millionen Euro auf 6,63 Millionen Euro verbessert.

Anforderungen erfüllt

„Dies alles ist das Ergebnis einer stetigen Weiterentwicklung und guter Zusammenarbeit insbesondere in schwierigen Zeiten, wie wir sie momentan erleben“, betont Vorstandsmitglied Harald Braun.

Angesichts der aktuellen Corona-Pandemie haben EZB und BaFin die Banken aufgefordert, bis Oktober 2020 auf die Auszahlung einer Dividende zu verzichten.

Die Ausschüttung wird nur gestattet, sofern die jeweilige Bank über eine ausreichende Eigenmittelausstattung sowie über eine positive Ertragsprognose für die nächsten Jahre verfügt.

„Beide Anforderungen werden von unserem Haus vollumfänglich erfüllt“, freut sich Vorstandsvorsitzender Dieter Karle. Aufsichtsrat und Vorstand entschlossen sich deshalb auch zu einer außergewöhnlich hohen Dividende von fünf Prozent. Dieter Karle: „Es sind nicht Aktionäre, die davon profitieren, sondern unsere 43 376 Mitglieder. Die Dividende kommt direkt den Menschen in der Region zugute. Wir hoffen natürlich im Gegenzug, dass unsere Mitglieder ihre anfallenden Geschäfte auch weiter bei uns tätigen.“

Weiterer Personalbedarf

Und danach sieht es aus; Die Genossenschaftsbank mit drei Hauptstellen in Öhringen, Künzelsau und Gerabronn und 34 Geschäftsstellen, unter anderem in Niederstetten, beschäftigt aktuell 248 Mitarbeiter sowie 23 Auszubildende und DHBW-Studenten. Perspektivisch sollen rund 30 weitere Mitarbeiter dazukommen. „Wir konnten den Schwung aus 2019 auch ins aktuelle Geschäftsjahr 2020 mitnehmen“, erläutert Dieter Karle.

Auch wenn die abschließenden Zahlen noch nicht vorliegen, rechnet der Vorstand damit, „dass die Bank über alle Bereiche hinweg in gleichen Größenordnungen zulegen kann“.

Harald Braun: „Wir gehen zudem davon aus, dass wir diese Entwicklung auch in den nächsten Jahren fortschreiben können.“

Im Aufsichtsrat gibt es eine Veränderung. Karl Heer scheidet aus Altersgründen aus. Für ihn rückt Dr. Marcel Burr aus Bretzfeld nach. Die persönliche Ehrung und Verabschiedung werden nachgeholt. hl

