Ausbildungsniveau hoch

Blaufelden.Wiederholt wird die Sigloch Distribution in Blaufelden mit dem Dualis-Zertifikat ausgezeichnet. In einem aufwendigen Zertifizierungsprozess konnte das hohe Ausbildungsniveau bestätigt werden, so das Unternehmen in einer Pressemitteilung. Somit gehört die Sigloch Distribution zu einem von 80 Unternehmen, welches unter 2500 ausbildenden Unternehmen der IHK Heilbronn Franken das Zertifikat für eine hervorragende Ausbildung wiederholt erhält.

Vier externe Auditoren besuchten das Unternehmen, nahmen den Ausbildungsprozess in Augenschein und konnten sich die Beteiligten direkt vor Ort einen Eindruck von dem Kriterienkatalog machen. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 26.11.2019