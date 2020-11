Aus Hohenlohe nach Österreich

Familie Reichel aus Schrozberg-Heiligenbronn holt das Beste aus dem orange-grünen Fruchtgemüse heraus: wertvolles Öl und gesunde Knabberkerne.

Heiligenbronn. Ein Nebelschleier umhüllt das Feld. Wie aus dem Nichts taucht der Traktor von Arnold Reichel (40) auf. Langsam fährt er die Reihen aus orange-grünen Kürbissen entlang. Am Fendt hängt eine herbstlaubgelbe Erntemaschine, die der Fachmann Igel nennt. Mit seiner Stachelwalze spießt der Igel die Kürbisse vom Boden auf.

Familie Reichel gewinnt aus dem Fruchtgemüse Öl und gesunde Knabberware. „Wir hatten nach einem weiteren Standbein gesucht“, erzählt Tanja Reichel (39). Als Schweinehalter haben sie und ihr Mann mit starken Preisschwankungen zu kämpfen. Mit dem steirischen Ölkürbis setzen sie auf ein Nischenprodukt.

Um das nötige Know-how für Anbau und Verarbeitung zu erlangen, investierten die Heiligenbronner viel Zeit. Sie besuchten Messen und Ölmühlen in der Steiermark, wo Kürbiskernöl eine Spezialität ist. 2016 wagten sie es, den ersten Samen auszusäen – und zwar gleich auf 15 Hektar. Entgegen den Unkenrufen mancher Skeptiker gediehen die Kürbisse bestens, so dass Familie Reichel die Kultur inzwischen auf 20 Hektar ausgeweitet hat.

Angenehm frischer Duft

Eines der Felder liegt zwischen Gammesfeld und Gemmhagen. Dort sammeln die stählernen Igelstacheln gerade die Kürbisse ein. Über ein Querförderband gelangen sie in den Brecher. „Das ist das Herzstück der Maschine“, erklärt Arnold Reichel. Dort geht es den runden Prachtexemplaren an den Kragen: Der Brecher drückt die Kürbisse zusammen. Ein Paddel und zwei Siebe trennen die glänzend grünen Kerne vom Fruchtfleisch. Die Kerne landen in einem Tank, das Fruchtfleisch fliegt hinten aus der Maschine und bleibt als Dünger auf dem Acker liegen. In die Nase steigt ein angenehm frischer Duft, der ans Kürbisgeisterschnitzen erinnert.

Pro Hektar ernten die Reichels bis zu 10 000 Exemplare. Aus 30 bis 35 Kürbissen gewinnen sie zweieinhalb Kilo Kerne. Das entspricht einem Liter Öl. Zu Hause werden die Kerne gewaschen, bevor sie in die Trocknungsanlage kommen. Getrocknet sind die Kerne mindestens zwei Jahre lang lagerstabil. Zum Pressen geht’s in die Steiermark zu erfahrenen Fachleuten. Diese rösten die Kerne aus Heiligenbronn in einer speziellen Pfanne. „So entsteht das besondere Aroma“, weiß Tanja Reichel. „Es ist ein langer Weg, bis das Öl in der Dose ist und die Kerne in den Tütchen sind.“

Mit dem Öl und den Kernen holen sie das Beste aus ihren Kürbissen heraus. Arnold Reichel gießt etwas Kürbiskernöl auf einen weißen Teller. Samtig dunkelbraun ist es, bis er den Teller leicht kippt: Gemächlich fließend enthüllt das Öl eine grüne Nuance.

„Hier sieht man, dass der Reifegrad der Kürbisse top war und der Ölpresser gute Arbeit geleistet hat“, betont der Techniker für Agrarwirtschaft und tunkt ein Stück Weißbrot in das Öl. Es schmeckt intensiv, aber unaufdringlich und brilliert mit einer nussigen Note. Die hohe Qualität ihrer Produkte ist verbrieft: Schon im Jahr nach der ersten Ernte zeichnete die Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft (DLG) das Kürbiskernöl der Reichels mit Gold aus und 2019 auch die Kerne. Arnold Reichel taucht ein Schäufelchen in einen knisternden Sack voller Kürbiskerne. „Das sind unsere Lieblinge: gesalzen und geröstet“, verrät seine Frau und schnappt sich ein paar.

Es gibt sie aber auch ohne Salz oder komplett naturbelassen oder von Schokolade umhüllt. Im Landkreis Schwäbisch Hall sind die Reichels die einzigen, die Ölkürbisse anbauen. „Du brauchst gute Nerven“, gesteht Arnold Reichel. Die Sonne ist die beste Freundin des Kürbisses, der Frost sein größter Feind. Erscheint dieser im Herbst zu früh, fallen die Kürbisse in sich zusammen und der Igel erwischt sie nicht. „Das ist halt das Risiko“, sagt Tanja Reichel. Für die Qualität ist es entscheidend, den richtigen Reifegrad abzuwarten. Dieses Jahr gab’s vor der Ernte dreimal leichten Bodenfrost, aber das Fruchtgemüse steckte es gut weg.

Wie oft kommt bei den Reichels Kürbis auf den Tisch? „Jeden Tag“, sagt das Ehepaar. Das Öl wird für Salatsoßen und zum Garnieren verwendet.

Kochbuch zusammengestellt

Die Kerne machen sich gut im Müsli und als Snack. Tanja Reichel hat einen Geheimtipp: Sie formt Vanilleeis zu Kugeln, verziert sie mit Kürbiskernen und träufelt Kürbiskernöl darüber.

Die Hauswirtschaftstechnikerin hat mit ihrer Schwester ein Kürbiskochbuch zusammengestellt, das Gerichte wie Kürbis-Lachs-Lasagne und Spaghetti mit Kürbis-Parmesansoße enthält. Ihre Produkte vermarkten sie über verschiedene Einzelhändler und ihren eigenen Online-Shop. Zu den Kunden zählen Privatleute, Restaurants und Bäckereien. Sie haben die Kraft der Kürbiskerne aus Hohenlohe für sich entdeckt.

„Die Resonanz ist sehr gut“, freuen sich Tanja und Arnold Reichel. Das ist der Lohn für all die Mühen – und geht runter wie Öl. sf

