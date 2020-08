Aus für zwei Betonwerke ist besiegelt

Die Kocher-Jagst Transportbeton gibt nach einer Fusion zu Beginn des Jahres ihre Standorte in Rotam See und Schrozberg auf. Vor allem Crailsheim und Blaufelden übernehmen die Produktion.

Schrozberg/Rot am See. Anhaltende Stille auf den Betriebsgeländen der Kocher-Jagst Transportbeton (KJB) in Rot am See und Schrozberg. Beide Standorte wurden im März aufgegeben, Mitarbeiter aber nicht entlassen, sondern auf die anderen Standorte verteilt, so die Chefin der Unternehmensgruppe, Stephanie Kempf. Beide Standorte seien „in die Jahre gekommen“: Das Schrozberger Werk wurde 1980 gegründet, das in Rot am See 1986.

Reaktionen in den Rathäusern

Die KJB ist Eigentümerin der geschlossenen Betonwerke. Was damit geschehen soll, steht Stephanie Kempf zufolge noch nicht fest: Corona sorgt auch in dieser Branche für Unsicherheiten.

Schrozbergs Bürgermeisterin Jacqueline Förderer sagt, sie bedauere jede Schließung. In diesem Fall sei es zudem für Privatleute und Gewerbe gleichermaßen von Vorteil gewesen, Beton nahe an den Baustellen zu haben. Als sie Interessenten für Teilflächen des aufgegebenen Standorts an die KJB verwiesen habe, sei signalisiert worden, so Förderer, dass es einen Verkauf des Areals im Ganzen geben solle. Sie hoffe nun auf eine „sinnvolle Weiternutzung“.

Siegfried Gröner wiederum, Bürgermeister in Rot am See, sagt, bislang habe er „keine offizielle Kenntnis davon, dass der Betrieb den Standort Rot am See aufgibt“; es habe dazu auch noch keine Gespräche gegeben.

In der Firmengeschichte ist das Jahr 2020 ohne Zweifel eines der bedeutendsten. Bereits am 1. Januar fusionierte das Unternehmen mit der Pehl Betonwerke und seinen Standorten in Rothenburg, Geslau und Blaufelden sowie mit TBI, der Transportbeton Insingen. Die daraus entstandene Unternehmensgruppe versichert, dass nach wie vor der benötigte Beton in der richtigen Menge und zur richtigen Zeit an der Baustelle sei. Für die Kunden der beiden Standorte ändere sich nichts, so die 49-jährige Geschäftsführerin aus Niedernhall. Der Beton werde lediglich aus den Werken Blaufelden, Geslau, Insingen oder Crailsheim an die Baustellen der Umgebung geliefert.

Die Kocher-Jagst Transportbeton Niedernhall begann 1968 als Transportbeton Kochertal mit der Produktion von Transportbeton; vor 15 Jahren wurde Crailsheim sechster Standort. Das bislang größte Unterfangen des Unternehmens war die Kochertalbrücke, deren Brückenpfeiler lange Zeit die höchsten der Welt waren: Binnen zwei Jahren wurden 70 000 Kubikmeter Beton angeliefert. Andere Projekte waren das Kocherquartier in Hall, das Carmen-Würth-Forum oder das Europäische Logistikzentrum der Firma Würth

Heute haben die beiden Firmen der Unternehmensgruppe insgesamt sieben Standorte mit der Hauptverwaltung in Niedernhall, es gibt über 120 Mitarbeiter, an sieben Mischanlagen wird Transportbeton produziert. Der Fuhrpark umfasst über 50 Lkw.

Kempf zufolge sollen in absehbarer Zeit keine Arbeitsplätze abgebaut werden; auch die bestehenden Standorte seien sicher – „auf dem neusten Stand der Technik und für Herausforderungen und Aufgaben gerüstet“.

