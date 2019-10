Auf jüdischen Spuren

Braunsbach.Die Gemeinde Braunsbach veranstaltet am Sonntag, 27. Oktober, einen Tag der offenen Tür in der renovierten Burgenlandhalle. Der Komplex der Burgenlandhalle wurde in den 50-er und 80-er Jahren an die ehemalige Synagoge des Ortes angebaut. Das jüdische Gotteshaus diente von 1732 bis 1938 der örtlichen jüdischen Gemeinde für Versammlungen und als Bet- und Lehrhaus. In der Reichspogromnacht im November 1938 wurde es verwüstet.

Das zugehörige rituelle Reinigungsbad, die Mikwe, blieb bis in die 50-er Jahre erhalten. Durch die Sturzflut im Jahre 2016 erlitt die ehemalige Synagoge, bekannt unter dem Namen „Rosensteinsaal“, ebenso wie die Burgenlandhalle Schäden.

Der Haller Architekt Wolfgang Kuhn erhielt den Auftrag zur Renovierung. Kuhn, Gründungsmitglied des Rabbinatsvereins Braunsbach, nahm dies zum Anlass, an die jüdische Vergangenheit im Ort zu erinnern. Mit Hilfe des Rabbinatsmuseums wurden die Geschichte der ehemals jüdischen Baulichkeiten recherchiert und Dokumente und Bilder zur Synagoge zusammengetragen.

So konnten drei Informationstafeln geschaffen werden, die die Geschichte des jüdischen Gotteshauses zeigen. Des Weiteren entstand an der Stelle der früheren Mikwe eine Installation, die eine Vorstellung des Ritualbades ermöglicht.

Mit diesen Neuerungen erhält der Jüdische Kulturweg, der seit November 2018 durch Braunsbach führt, eine neue interessante Station. Am Tag der offenen Tür steht Elisabeth Quirbach, Leiterin des Rabbinatsmuseums, für weitere Auskünfte von 14 bis 15 Uhr zur Verfügung.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 14.10.2019