Auf Drogen gestoßen

Rothenburg.Der Polizei wurde am frühen Donnerstagabend, lauter Streit aus der Wohnung eines 24-jährigen Rothenburgers gemeldet. Als die Polizeistreife dort eintraf, fand man den Wohnungsinhaber mit einer blutenden Wunde an der Hand vor. Auf Nachfrage gab er an, dass er aus Versehen gegen eine Glastür gefallen sei und diese dabei zu Bruch ging. Dies wurde von sei-ner 21-jährigen Freundin bestätigt. Zudem habe man nur verbalen Streit gehabt. Der Polizeieinsatz wäre eigentlich mit dem Eintreffen des Rettungsdienstes beendet gewesen, wenn die Beamten bei Betreten der Wohnung nicht auf offensichtlich illegale Drogen gestoßen wären. Die Polizeibeamten beschlagnahmten in geringen Mengen Amphetamin und Marihuana. Der verletzte Mann wurde mit dem Rettungswagen zur Wundversorgung ins örtliche Krankenhaus gebracht. Gegen den Wohnungsinhaber und seine Besucherin sind Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. pol

