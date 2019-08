Atemberaubende Akrobaten

Crailsheim.„Rock the Circus – Musik für die Augen“ kommt am 7. Februar in den Hanger nach Crailsheim. Bis 15. September gibt’s Frühbucherrabatt.

Mitreißend, spektakulär, außergewöhnlich – so ist es, wenn die legendärsten Hits der Rockgeschichte mit atemberaubender Artistik verschmelzen.

In einer noch nie dagewesenen, elektrisierenden Zirkusatmosphäre verschmelzen die live gespielten Hits der größten Rock-Giganten mit den artistischen Höchstleistungen der internationalen Akrobaten zu einer einzigartigen Kunstform.

Tickets sind erhältlich an allen bekannten VVK-Stellen und unter www.rockthecircus.de. pm

