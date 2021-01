Arbeiter fällt auf Betontreppe - schwer verletzt

Bühlerzell.Am Montag gegen 10:30 Uhr wurde das Polizeipräsidium Aalen über einen Arbeitsunfall in der Kammerstatter Straße in Bühlerzell (Haller Landkreis) informiert. Ein 40-jähriger Mann fiel dort bei Arbeiten an einem Neubau von einer Leiter des Gerüsts und schlug auf einer Betontreppe auf. Hierbei wurde der Arbeiter schwer verletzt. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei.



© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 19.01.2021