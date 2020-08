Antworten „wahrheitsgemäß“

Landkreis Schwäbisch Hall.Mitte Juli hatte Kreisrat Hans-Joachim Feuchter eine Anfrage an den Schwäbisch Haller Landrat Bauer gerichtet, bei der er unter anderem um Auskunft darüber bat, ob es bei den Kontrollen in den beiden großen Schlachthöfen im Landkreis gravierende Beanstandungen gab. Ferner ging es ihm um die Dauer von Tiertransporten zum Schlachthof (wir berichteten).

Im Antwortschreiben von Landrat Bauer an den Kreisrat wurde aufgeführt, dass im Zeitraum von 2015 bis 2020 sieben gebührenpflichtige Verfügungen gegenüber dem Erzeugerschlachthof Schwäbisch Hall zur Beseitigung einzelner gravierender Mängel erlassen worden seien. Diese bezogen sich hauptsächlich auf die Bereiche Tierannahme, bauliche Mängel im Bereich Zutrieb und die Schlachtung.

Hinsichtlich der Entfernung der Lieferbetriebe zum Erzeugerschlachthof SHA wurde Kreisrat Feuchter mitgeteilt, dass dort Schweine bis zu einer Entfernung von 180 km und Rinder bis zu 200 km angeliefert werden.

In einem Brief an Landrat Bauer widersprach der Vorsitzende der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft, Rudolf Bühler, den Aussagen des Landratsamtes. So erklärte er, dass 98 Prozent der Schlachttiere des Erzeugerschlachthofs aus einem Umkreis von weniger als zirka 60 Kilometer stammen. Lediglich einige Demeter- und Bioland-Betriebe seien außerhalb der Region angesiedelt. Aus Sicht des Landratsamtes widersprechen sich die beiden Aussagen nicht, da die Behörde in ihrer Antwort „Maximalentfernungen“ angeführt habe.

Hinsichtlich der Verfügungen widersprach Rudolf Bühler dem Landratsamt ebenfalls. So teilte er mit, dass die Mängel, auf die sich die Verfügungen des Landratsamtes bezogen hätten, „stets sofort erledigt wurden“. Auch hier stellt das Landratsamt Schwäbisch Hall klar, dass das nicht immer der Fall gewesen sei und in einzelnen Fällen zur Durchsetzung der Mängelbeseitigung weitere verwaltungsrechtliche Maßnahmen unter anderem wie Zwangsgeldfestsetzungen ergriffen worden seien.

Zur Beseitigung der Unstimmigkeiten habe es ein Gespräch zwischen dem Vorstandsvorsitzenden des Erzeugerschlachthofs, Christian Bühler, und dem Ersten Landesbeamten Michael Knaus gegeben, schreibt das Landratsamt in einer Pressemitteilung. Dabei seien die Fakten „intensiv“ besprochen worden, mit dem Ergebnis, dass die Angaben des Landratsamtes bezüglich der Anzahl der Verfügungen wahrheitsgemäß waren, diese allerdings nur vereinzelt gravierende Mängel enthielten. Man war sich auch einig, dass die Mängel, mit Ausnahme eines Genehmigungsverfahrens im Rahmen des Schlachtprozesses, mittlerweile behoben sind. Zudem wurde vereinbart, dass Probleme im konstruktiven Dialog zwischen Erzeugerschlachthof und amtlicher Überwachung gelöst werden sollen.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 15.08.2020