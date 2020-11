Ansbach meldet 45 Infektionsfälle

Ansbach.Es gibt 45 weitere Infektionsfälle und damit insgesamt 2682 bestätigte Corona-Fälle in Landkreis Ansbach und Stadt Ansbach. 2178 (plus 40 im Vergleich zur letzten Meldung) der mit dem Coronavirus infizierten Personen stammen aus dem Landkreis Ansbach und 504 (plus 5 im Vergleich zur letzten Meldung) aus der Stadt Ansbach.

Davon gelten 1450 Personen in Landkreis Ansbach (1076) und Stadt Ansbach (374) als genesen.

Es sind 62 Personen im Landkreis Ansbach (50) und der Stadt Ansbach (12) im Zusammenhang mit Corona gestorben. In diesem Zusammenhang weist das Landratsamt darauf hin, dass Todesfallmeldungen mit erheblichem Zeitverzug am Gesundheitsamt eingehen können.

Weitere Informationen zum Coronavirus, Hygienemaßnahmen sowie weiterführende Links werden regelmäßig unter www.landkreis-ansbach.de aktualisiert. lra

