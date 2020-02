Androhung von Sippenhaft

Brettheim.Mit bisher nicht gezeigten Ausstellungsstücken kann die Erinnerungsstätte „Die Männer von Brettheim“ im Brettheimer Rathaus aufwarten. So informiert ein Original der „Bekanntmachung“ des SS-Generals Simon über die Hinrichtungen von Friedrich Hanselmann, Leonhard Gackstatter und Leonhard Wolfmeyer sowie die Androhung der Sippenhaft für ihre Familien. Eine in Eichenholz geschnitzte Ehrentafel über ein „seit 1718 erbeingesessenes Bauerngeschlecht“ dokumentiert die Wertschätzung des Bauernstands in der Zeit des Nationalsozialismus. Zahlreiche Elastolin-Soldaten, militärisch ausgerichtete Karten- und Brettspiele sind Beweisstücke für die frühe militärische Vereinnahmung Kinder und Jugendlicher.

Der Förderverein öffnet die Erinnerungsstätte am Sonntag, 1. März, von 14 bis 17 Uhr. Der Eintritt ist frei.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.02.2020