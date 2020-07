Anbindung ein „toller Erfolg für Künzelsau“

Künzelsau.Im Gewerbepark Hohenlohe ein- und in Berlin aussteigen – das ist seit kurzem ganz ohne Umstieg möglich.

Zum ersten Flixbus-Halt im Gewerbepark Hohenlohe haben sich der Bundestagsabgeordnete Christian Freiherr von Stetten und die Bürgermeister der drei am Gewerbepark beteiligten verabredet. Gemeinsam haben sie die den ersten Flixbus der Linie L009 begrüßt und wenige Minuten später zur Weiterfahrt nach Berlin gleich wieder verabschiedet. Die Fahrtroute führt über Nürnberg nach Berlin. Rund sieben Stunden Fahrzeit sind im Fahrplan angegeben. Der Fernbus fährt um 14.55 Uhr im Gewerbepark ab. In die umgekehrte Richtung startet der Flixbus um 12.40 Uhr am Zentralen Omnibus Bahnhof in Berlin.

„Ein toller Erfolg für Künzelsau“, freut sich Künzelsaus Bürgermeister Stefan Neumann. „Die Anbindung an das Fernbusnetz über die B 19 ist für uns ein wichtiger Schritt. Als Hochschul- und Wirtschaftsstadt erfahren wir so eine aktive Verbesserung unserer Erreichbarkeit.“ Der Bundestagsabgeordnete Christian von Stetten ist froh, dass nun auch der Hohenlohekreis mit der neuen Haltestelle ‚Gewerbepark Hohenlohe/Kochertalbahn‘ und damit auch die Städte Künzelsau und Waldenburg sowie die Gemeinde Kupferzell an das Liniennetz angeschlossen seien. Der direkte Anschluss des Fernbusses an die noch zu realisierende Reaktivierungsstrecke der Kochertalbahn, so Christian Freiherr von Stetten, lege einen ersten Grundstein für dieses ambitionierte Vorhaben.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 13.07.2020