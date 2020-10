Hohenlohekreis.Der Hohenlohekreis hat hat Ende der letzten Woche mit einer 7-Tage-Inzidenz von 51,5 pro 100 000 Einwohner die kritische Marke an Corona-Neuinfektionen überschritten und damit die so genannte Eingriffsstufe erreicht.

„Das zeigt uns deutlich, wie angespannt die Corona-Lage derzeit ist und wie wichtig es genau jetzt ist, Verantwortung zu zeigen und vorsichtig zu sein“, warnt Landrat Dr. Matthias Neth in einer Pressemitteilung.

Aufgrund eines Erlasses des Sozialministeriums ist auch im Hohenlohekreis eine Allgemeinverfügung in Kraft getreten, die zu Einschränkungen bei der Sperrzeit und dem Alkoholausschank führt. Alle Gaststätten, ob mit oder ohne Alkoholausschank, sowohl für die Innen- als auch die Außenbewirtung, müssen um 23 Uhr schließen. Ab 23 Uhr darf auch kein Verkauf von Alkohol mehr stattfinden, dies betrifft neben Gaststätten auch Verkaufsstellen wie beispielsweise Tankstellen. Ein Abhol- und Lieferservice von Speisen und alkoholfreien Getränken ist auch nach 23 Uhr erlaubt. Die Allgemeinverfügung trat am gestrigen Montag, 23 Uhr, in Kraft. Die Allgemeinverfügung ist über www.hohenlohekreis.de/bekanntmachungen abrufbar.

Ebenso hat das Landratsamt ein Amtshilfeersuchen an die Bundeswehr gerichtet. „Wir sehen das sehr dynamische Geschehen und wissen, der Winter und damit die Erkältungszeit steht uns noch bevor. Wir müssen die Kreisverwaltung arbeitsfähig halten. Das bedeutet, dass wir die zur Verfügung stehenden Ressourcen gezielt einsetzen müssen. Die Landesregierung hat zugesagt, Amtshilfeersuchen nach ihren Möglichkeiten zu unterstützen. Wenn die Abstrichstelle in Belzhag wieder in Betrieb geht, werden wir ein weiteres Amtshilfeersuchen an die Bundeswehr für die Unterstützung dort auf den Weg bringen“, teilte Landrat Dr. Matthias Neth mit.

Als weitere Maßnahme hat der Hohenlohekreis als Schulträger die außerschulischen Hallennutzungen der Kreissporthallen Eberhard-Gienger-Halle am Berufsschulzentrum Künzelsau und Auhalle in Öhringen bis auf weiteres ausgesetzt, um die Frequenz und damit mögliche Kontakte in den Schulgebäuden zu verringern. Der Schulsport findet nach wie vor mit Hygienekonzept statt.

Der Zutritt zum Landratsamt Hohenlohekreis ist für den Publikumsverkehr weiterhin nur nach vorheriger Terminvereinbarung möglich. Ausgenommen hiervon sind die Führerschein- und Zulassungsstelle, die Ausländerbehörde, die Asylbewerberleistung sowie die Einbürgerungsstelle. pm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 27.10.2020