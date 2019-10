Alles rund ums Brot

Bad Windsheim.Mittelfranken ist bekannt für sein gutes Brot. Um dieses elementarste aller Lebensmittel geht es beim großen Backofenfest im Fränkischen Freilandmuseum des Bezirks Mittelfranken in Bad Windsheim am Sonntag, 20. Oktober, von 10 bis 17 Uhr.

Rund ein Dutzend funktionstüchtige Backöfen stehen im Freilandmuseum Bad Windsheim. Diese historischen Backöfen werden zum Backofenfest befeuert. Der Großteil der Öfen ist in Küchen der Bauern- und Handwerkerhäuser integriert. Maximal zwei bis drei Backofenfüllungen können an einem Tag gebacken werden. Frisches Bauernbrot, Zwiebelkuchen und süßes Backwerk stehen zur Verköstigung und können auch mit nach Hause genommen werden. Kinder formen Schnecken und Zöpfe in der Kinderbäckerei und probieren ab 14 Uhr das Dreschen mit dem Dreschflegel aus. Auch für Erwachsene gibt es viel Informatives zu erfahren. Als Highlight führt das „Papiertheater am Ring“ um 11, 13 und 15 Uhr im Schlösschen die Märchenoper Hänsel und Gretel auf.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 19.10.2019