Alles für den schönsten Tag

Crailsheim.Die Hochzeits- und Eventmesse „Sag Ja!“ bietet am Wochenende 26. und 27. Oktober im Hangar in Crailsheim die Möglichkeit, sich über alle Themen rund ums Heiraten und Feiern zu informieren.

Auf über 1000 Quadratmetern Messefläche darf vom schönsten Tag des Lebens geträumt werden, wenn rund 60 Aussteller die neuesten Trends und kreativen Event-Ideen vorstellen. In weiteren Messe-Programmpunkten wird es unter anderem eine Live-Trauung geben. Verschiedene Sängerinnen versetzen die Messebesucher mit Hochzeitsliedern in Stimmung. Die Tanzschritte für den Brautwalzer können in einem Workshop direkt auf der Messe aufgefrischt werden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 17.10.2019