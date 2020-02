Alkoholisiert Autounfall gebaut

Öhringen.Ein BMW-Fahrer hat am Donnerstagmorgen alkoholisiert einen Unfall verursacht. Gegen 5 Uhr, so die Polizei, war der Mann in der Herrenwiesenstraße unterwegs und wollte nach links auf die Heilbronner Straße abbiegen. Auf dieser war ebenfalls ein BMW in Richtung Stadtmitte unterwegs. Die dortige Ampel war außer betrieb. Im Einmündungsbereich kam es zum Unfall. Beim Unfallverursacher wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test bestätigte den Verdacht: Knapp 0,8 Promille hatte der Fahrer intus. Circa 35 000 Euro Sachschaden entstanden bei dem Unfall. Der Verursacher musste eine Blutprobe und seinen Führerschein abgeben. Der Fahrer des zweiten BMW verletzte sich beim Unfall leicht. pol

