Älteste Boygroup Frankens

Rothenburg.Die Stadl Harmonists aus Erlangen beschließen am Sonntag, 6. Oktober, 15 Uhr die Reihe der regelmäßigen Sonntagsveranstaltungen in der Tagungsstätte Wildbad. Das Ensemble bezeichnet sich selbst als die älteste A-Cappella-Boygroup Frankens. Im Wildbad werden die neun Herren in Schwarz unter der musikalischen Leitung von Knut-Wulf Gradert eine vielstimmig-unterhaltsame musikalische Stunde mit Liedern aus unterschiedlichsten Zeiten und Stilrichtungen präsentieren. Der Eintritt ist frei. Das traditionelle Wildbad-Sonntagscafé öffnet ebenfalls am Sonntag, 6. Oktober, noch einmal von 13.30 bis 17 Uhr und geht anschließend in seine „Winterpause“. Bild: Karin Günther

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 04.10.2019