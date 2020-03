Acht Säcke voller Müll eingesammelt

Tauberrettersheim.Bei schönstem Frühlingswetter trafen sich 28 Mitglieder des Sportanglerclubs SAC Petri Heil zur jährlich stattfindenden Uferreinigungsaktion in Tauberrettersheim, um den größtenteils durch Hochwasser angeschwemmten Müll des vergangenen Jahres zu entfernen.

Bereits zum 13. Mal konnte SAC- Vorsitzender Reinhold Wickel seine Vereinskameraden zur Uferreinigung im Rahmen der „putz-munter- Aktion“ vom Team Orange und dem Landkreis Würzburg motivieren.

Naturschutz ernst genommen

Insgesamt acht Müllsäcke wurden gefüllt und anschließend auf dem Wertstoffhof in Röttingen ordnungsgemäß entsorgt.

Ziel der Sport-Angler vom SAC ist es, nicht nur für den nachhaltigen Fischbesatz zu sorgen, sondern auch das Thema Umwelt- und Naturschutz ist wichtig für die nächsten Jahre. Positiv hervorzuheben ist vor allem die Beteiligung der Fischerjugend, die, vollzählig erschienen, erneut großen Einsatz zeigte.

Start in Angelsaison

Für alle Gastangler beginnt die Angelsaison am Freitag, 1. Mai, in Tauberrettersheim. Tageserlaubnisscheine für die Tauber (Abschnitt Tauberrettersheim) sind ab dem 1. Mai bis zum Mittwoch, 30. September, bei folgenden Ausgabestellen erhältlich: (da nur eine begrenzte Kartenanzahl zur Verfügung steht, ist eine telefonische Voranmeldung ratsam) Gasthof zum Hirschen, F. Kaulbersch, Mühlenstraße 1, 97285 Tauberrettersheim, Telefon 09338/322, E-Mail:Landgasthof-Hirschen@t-online.de (mittwochs Ruhetag); Michael Vogel, Holzbergweg 2, 97285 Tauberrettersheim, Telefon 0173/ 3695459 E-Mail:pfuff13@gmx.de – nur mittwochs, an allen anderen Tagen sind die Erlaubnisscheine ausschließlich im Gasthof Hirschen in Tauberrettersheim erhältlich. Der Verein weist darauf hin, dass für den Erwerb der Tageskarte der gültige Jahresfischereischein bei der Kartenausgabe vorzulegen ist.

