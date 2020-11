Acht Pflegeheime von Corona betroffen

Hohenlohekreis.Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat am Mittwochabend insgesamt 26 neue Corona-Infektionen an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Die 7-Tage-Inzidenz liegt jetzt bei 138,5 pro 100.000 Einwohner.

In drei bereits betroffenen Pflegeheimen wurden zehn Neuinfektionen, davon vier Pflegekräfte, bestätigt. Im gesamten Kreisgebiet sind derzeit acht Pflegeheime bzw. Behinderteneinrichtungen betroffen, die Versorgung und Pflege der Bewohnerinnen und Bewohner ist sichergestellt. Das Gesundheitsamt befindet sich im engen Austausch mit den Einrichtungen.

Am Bildungszentrum Bretzfeld wurde eine weitere Schülerin positiv getestet, diese war bereits durch die Fallermittler im Gesundheitsamt als K1 eingestuft und in Quarantäne. Durch einen positiven Fall im Main-Tauber-Kreis ist zudem die Andreas-Fröhlich-Schule in Krautheim betroffen, die Ermittlung der Kontaktpersonen läuft.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 19.11.2020