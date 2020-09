Gerhards Marionettentheater hat alle Vorstellungen bis Jahresende abgesagt. Dennoch sind Karin und Nico Gerhards guter Dinge, dass sie die Bühne erhalten können.

Schwäbisch Hall. Seit fast 100 Jahren besteht Gerhards Marionettentheater. Ist es nun, in der Corona-Krise, in seiner Existenz bedroht? Bis auf Weiteres sind alle Vorstellungen im Haller Theater im Schafstall abgesagt. Muss die seit Jahrzehnten in Schwäbisch Hall ansässige Theaterfamilie aufgeben? Nein, sagen Karin und Nico Gerhards. Die Schwiegertochter und der Enkel des Theatergründers Fritz Gerhards sind guter Dinge, dass es im kommenden Jahr weitergehen kann. Das ist nicht nur für die Familie Gerhards existenziell, sondern auch für vier weitere Vollzeit-Angestellte.

„Der Saal ist freigegeben, das Hygienekonzept für den Schafstall steht“, berichtet Karin Birkhold-Gerhards. Trotzdem geht für Gerhards Marionettentheater der Corona-Lockdown noch bis mindestens Jahresende weiter. Weshalb? „Wir sind hinter der Bühne bei Aufführungen fünf Leute, die umeinander herumgreifen und sich gegenseitig Figuren reichen müssen. Abstand halten geht bei uns nicht“, erklärt die Theaterchefin. Und mit Mund-Nasen-Bedeckung zu spielen, sei für die Mitarbeiter nicht zumutbar: „Im Saal gibt es eine Lüftung, aber die reicht nur bis zum Bühnenvorhang. Dahinter wird es heiß. Zudem ist die Arbeit körperlich anstrengend.“ Ihr Sohn Nico Gerhards nennt einen Aspekt, weshalb Aufführungen derzeit auch fürs Publikum ein Risiko darstellen würden: „Zu uns kommen viele Kinder. Die halten sich nicht an Hygieneregeln. Wenn da ein Covid-19-Fall aufträte, könnte die Krankheit in viele Regionen eingeschleppt werden, weil unsere Zuschauer aus einem Umkreis von rund 150 Kilometern kommen.“ Darüber hinaus sei es derzeit schwierig, überhaupt genug Publikum zu bekommen: „Schulklassen machen einen großen Anteil unserer Besucher aus, und die machen vorerst keine Ausflüge.“

Fast ein Jahr ohne Aufführungen, wie kann ein Theater das überleben? Wie in vielen anderen Bereichen auch heißt das Zauberwort Kurzarbeit: Alle sechs Mitarbeiter erhalten derzeit Geld vom Staat. Es ist nicht viel, aber es reicht gerade so, dass die Puppenspieler versprochen haben, sich nicht inzwischen einen anderen Job zu suchen: „In unserem Beruf verdient man ohnehin nicht viel. Man macht das aus Leidenschaft“, weiß Karin Gerhards.

Dass die Kollegen nach der Corona-Zwangspause wiederkommen, ist sehr wichtig für Gerhards Marionetten, denn am Theater sind Mitarbeiter nicht einfach so ersetzbar. „Wir haben ein Repertoire von 25 Stücken, die wir mit unserem Team sofort aufführen können. Aber wenn jemand Neues eingearbeitet werden muss, geht das nur mit sehr langer Probenzeit“, erklärt Karin Gerhards.

Dasselbe gilt für die Arbeiten hinter der Bühne wie Marionettenbau, Bühnenbild und Lichttechnik. Deshalb könnte es unter Umständen das Ende des Theaters bedeuten, wenn das Team auseinanderbrechen würde. Danach sieht es aber im Moment nicht aus: Alle Mitarbeiter wollen weitermachen, sind sich Karin und Nico Gerhards sicher.

„Wir sind sehr dankbar, dass sowohl das Land Baden-Württemberg als auch die Stadt Hall uns weiterhin fördern“, sagt Karin Gerhards. So können die laufenden Kosten gedeckt werden „und wir hängen nicht existenziell vom sofortigen Spielen ab“. Es gab Überlegungen, Fördermittel aus dem Programm „Kunst trotz Abstand“ des Landes Baden-Württemberg zu beantragen, um in anderen Räumen oder im Freien auftreten zu können. Aber dafür hätten alle Mitarbeiter entlassen und für ein Projekt wieder eingestellt werden müssen. Und nach Abschluss dieses Projekts wären sie arbeitslos gewesen. Das war für die Familie Gerhards keine gute Perspektive.

Wie fühlen sich die Theatermacher in ihrer unsicheren Situation? „Es ist eine schwierige Zeit. Aber es geht, dank der Kurzarbeit und der weiter fließenden Zuschüsse“, sagt Karin Gerhards. Sie und ihr Sohn Nico verwalten auch zu anderen Zeiten Büroarbeit, Förderanträge und die Arbeitsverträge der Mitarbeiter im Ehrenamt für den Trägerverein. Das läuft derzeit einfach weiter so. Aber Kurzarbeit ist streng geregelt: Werkstatt-, Spiel- und Probebetrieb sind nicht erlaubt.

„Ich habe jetzt viel Zeit. Ich kann malen, Köpfe schnitzen und zeichnen soviel ich will. Wir können aber nicht gemeinsam eine Neuinszenierung erarbeiten“, berichtet Karin Gerhards. Nico Gerhards fügt an: „Es ist seltsam. Man hätte so viel zu tun und kann nichts tun. Wir sind täglich am Überlegen, ob es Alternativen gibt zum normalen Spielbetrieb.“

Aber draußen aufzutreten sei schwierig. Die Marionetten sind nicht wetterfest und die Bühne ist nicht transportabel. Auch die große Lichtanlage sei für die Wirkung der Stücke bedeutsam, sagt Nico Gerhards.

Man wolle an der Qualität der Aufführungen möglichst wenig Abstriche machen, um das Publikum zu erhalten. So bleibt den Theatermachern nichts als abzuwarten und zu hoffen, dass das Team nicht auseinanderbricht.

„Wir sind allen sehr dankbar, die uns in dieser Zeit unterstützen“, sagt Karin Gerhards. „Wir bekommen oft Anrufe von Menschen, die uns sagen, dass sie sich darauf freuen, uns wieder besuchen zu können. Das tut uns sehr gut.“ Moe

Donnerstag, 24.09.2020