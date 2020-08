Schrozberg.Seit 108 Jahren besteht der evangelische Kindergarten „Arche Noah“, 41 Jahre davon war Ute Weigel dessen Leiterin. Das sind 44 Prozent der gesamten Zeit, fast die Hälfte, rechnete Pfarrer Georg Leiberich aus. In dieser langen Zeit sei „die Ute“ immer voller Elan gewesen, voll guter Ideen, niemals niedergeschlagen oder müde.

Immer habe sie ihre Freude an der Arbeit mit den Kindern, den Eltern, dem Team, dem Träger und der Stadt Schrozberg gehabt. Ganz wesentlich habe sie zum guten Geist in der Arche Noah beigetragen. In zwei Gottesdiensten auf dem Kindergartengelände wurde Ute Weigel würdig und in großer Dankbarkeit verabschiedet. Der Posaunenchor musizierte. Bürgermeisterin Jacqueline Förderer danke Weigel, die zugleich Stadträtin ist, in einem Grußwort. Der Elternbeirat würdigte die vielen Aktionen und Unternehmungen, an die die Kinder lange und gern zurückdenken werden. Das Erzieherinnen-Team trug ein Abschiedslied vor, Abschiedsschmerz lag in der Luft. Geschenke wurden überreicht, darunter ein gebundenes „Buch Ute“.

Ute Weigel selbst betonte, dass ihr der Abschied nicht leichtfalle. Besonders glücklich sei sie darüber, dass in der Zeit ihrer Leitung der Kindergarten immer volle Gruppen und ein ausgezeichnetes zwischenmenschliches Klima hatte. Die Arbeit mit den Kindern sei erfüllend, die Verwaltungsaufgaben mit zunehmender Quantität lästig gewesen. Denn im Erzieherberuf gehe es zuerst um die Kinder. „Sie sollen spielen können und selber machen“, sagte Weigel, „Erzieher begleiten und fördern sie dabei.“ Deshalb schenke Weigel ihrem Kindergarten zum Abschied eine Matsch-Küche auf Rädern. Pfarrer Leiberich fasste zusammen: „So geht, wie ich es auch drehe und wende, / heute bei uns eine Ära zu Ende, / die segensreich war ganz ohnegleichen, / doch, was du geschaffen, wird so schnell nicht weichen.“

