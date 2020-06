Dem Milieu der Reichsbürger und Selbstverwalter gehören in Baden-Württemberg laut Landesamt für Verfassungsschutz rund 3000 Personen an, bundesweit sind es 18 000. Es gliedert sich in kleinere Gruppierungen und Einzelpersonen, die aber untereinander gut vernetzt sind. Seit Herbst 2016 beobachten die Verfassungsschutzbehörden das gesamte Milieu, zuvor standen lediglich die knapp 1000 im Fokus, die sich dem Rechtsextremismus zurechnen ließen.

Anfang 2017 verfügte das Landesministerium für Inneres, Digitalisierung und Migration, dass waffenrechtliche Erlaubnisse von Reichsbürgern und Selbstverwaltern zu widerrufen sind, weil es ihnen in der Regel an der erforderlichen Zuverlässigkeit fehle. „Reichsbürger verneinen die Existenz der Bundesrepublik Deutschland an sich, wobei sie sich auf verschwörungstheoretische Argumentationen berufen“, betont das Landesamt für Verfassungsschutz. Dementsprechend würden sie sich weigern, Steuern oder Bußgelder zu bezahlen, und – teilweise körperlichen – Widerstand gegen staatliche Maßnahmen leisten. Mitunter stellen sie eigene Ausweispapiere her.

Und Selbstverwalter? Definieren sich „als außerhalb der Rechtsordnung stehend“, so das Landesamt weiter. Durch Ausrufung von Fantasiestaaten wollen diese sich vom Bundesgebiet abgrenzen.

Aber: „Beide Strömungen eint die grundsätzliche Ablehnung des deutschen Staates und seiner Repräsentanten.“ Reichs bürger und Selbstverwalter bezeichnen die Bundesrepublik oft als Firma („BRD GmbH“), deren Bürger seien danach „Personal“? js

Samstag, 06.06.2020