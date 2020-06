Abenteuer auf Drahteseln

Hohebuch.Unter Einhaltung aller Abstands- und Hygieneverordnungen findet dieses Jahr die Hohenloher Landtour der Stadt-Land-Partnerschaft statt, ein Weiterbildungsangebot des Evangelischen Bauernwerks in Hohebuch.

Sie führt die Teilnehmer auf den landwirtschaftlichen Betrieb von Jürgen Maurer in Kupferzell-Fessbach, einem F.R.A.N.Z.-Demonstrationsbetrieb (für Ressourcen, Agrarwirtschaft & Naturschutz mit Zukunft).

Am Nachmittag gibt es eine Besichtigung des Betriebes Rieger-Hofmann in Blaufelden-Raboldshausen mit Schwerpunkt Vermehrung von gebietsheimischen Wildblumen und Gräsern, danach Besuch und Abschluss auf dem Betrieb Rainer und Barbara Hofmann in Blaufelden-Wittenweiler mit Saatgutvermehrung von Wildpflanzensamen und Aufzucht von Limpurger Weideochsen.

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 05.06.2020