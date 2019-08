Abend in besonderem Licht

Künzelsau.Die „Künight-Live“ mit der Band „Gravity“ findet am Mittwoch, 4. September, im Foyer des Rathauses statt.

„Gravity“, das sind sechs professionelle Musiker, die mit ihrem Programm aus Pop, Rock und Funk dem Publikum einen abwechslungsreichen Abend bieten. Ob Songs von Jan Delay, den Söhnen Mannheims, Gary Moore, Robbie Williams oder anderen ausgewählten Hits der Musikgeschichte – die mitreißenden Interpretationen lassen den Abend in einem besonderen Licht erscheinen. Die Band versteht es, in kürzester Zeit den „Funken“ auf das Publikum überspringen zu lassen, um so jede Veranstaltung zu einem Erlebnis zu machen. Nähere Informationen werden im Vorfeld auf der Facebook-Seite „Künzelsau-meine Stadt“ und auf der städtischen Homepage veröffentlicht.

