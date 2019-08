Abend-Feier mit dem Bischof

Mulfingen.In Mulfingen gehört es zur Tradition, am Freitag, 26. Juli, die heilige Anna zu feiern, die Mutter von Maria und damit die Großmutter von Jesus.

Die katholische Kirchengemeinde hat für den St. Annatag an alles gedacht: Ab 7 Uhr gibt es in der Kirche St. Kilian die Möglichkeit zur Beichte. Festgottesdienst vor der Annakapelle ist um 9 Uhr. Die Festpredigt hält Dekan Ingo Kuhbach, Pfarrer von Mulfingen. Es singt der Liederkranz Mulfingen, unter der Leitung von Erich Sittinger. Um 14.30 Uhr ist an der Annakapelle Andacht mit Segnung von Devotionalien sowie die Möglichkeit zur Einzelsegnung.

Der Höhepunkt des Tages ist am Abend. Um 20 Uhr beginnt der festliche Abendgottesdienst vor der Kapelle, den der Bischof der Diözese Rottenburg-Stuttgart, Dr. Gebhard Fürst, feiern wird. In seiner Predigt wird er an den Namensgeber der Mulfinger Josefspflege erinnern, Bischof Josef von Lipp, der am 3. Mai vor 150 Jahren starb. Der Abendgottesdienst und die sich anschließende Lichterprozession zur Ortsmitte wird von der Musikkapelle Laibach mitgestaltet. Bei schlechtem Wetter findet sowohl das Hochamt morgens, wie der festliche Abendgottesdienst in der Kirche St. Kilian statt.

Für alle Besucher des Annafestes werden am Stand des Deutschen Roten Kreuzes Getränke und am Stand der Firma Wachs-Ehrler aus Bad Mergentheim, Kerzen, Rosenkränze usw., angeboten. Möglichkeit zum Mittagessen wird in der Kulturscheune beim Rathausplatz geboten. Hier bewirtet ganztägig die Familie Dietz aus Hermuthausen. Des Weiteren wird noch in der Sportheimgaststätte „Da Salvatore“, im Cafe der LBV und im Gasthaus zur Krone von der Familie Zinsler bewirtet. pm

