80-Jähriger schwer verletzt

Niedernhall-Waldzimmern.Auf der Landesstraße 1044, zwischen Niedernhall-Giebelheide und dem Abzweig nach Kemmeten bzw. Neufels, kam es am Mittwoch gegen 19.30 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall. Bei Waldzimmern wollte ein 36-jähriger VW-Fahrer, aus dem Industriegebiet Waldzimmern kommend, nach links in die L 1044 einbiegen. Dabei übersah er einen aus Richtung Neufels kommenden Citroën, dessen Fahrer in Richtung Niedernhall-Giebelheide fuhr.

Der VW touchierte den Citroën auf dessen linker Seite, so dass sich das Fahrzeug überschlug und auf der Beifahrerseite auf der Straße zum Liegen kam. Der alleine in dem Auto befindliche 80-jährige Fahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen werden. Der ebenfalls alleine in seinem Auto befindliche VW-Fahrer wurde nicht verletzt. Während an dem Citroën ein Totalschaden in Höhe von circa 8000 Euro entstand, beträgt der Sachschaden an dem VW circa 2 000 Euro.

Neben der Polizei war die Feuerwehr mit fünf Fahrzeugen sowie der Rettungsdienst mit zwei Fahrzeugen vor Ort. pol

