80 Helfer in Startlöchern

Rothenburg.Die 42. Internationalen Volkswandertage der Wanderabteilung des TSV 2000 Rothenburg finden am 29. Februar und 1. März statt.

An beiden Tagen gibt es Livemusik an Start und Ziel. Am Samstag spielt Hartl Perlefein und am Sonntag der Kötzer Spatz „Otto“. Außerdem wird anlässlich der Ehrung der stärksten Gruppen am Sonntag um 12 Uhr der Kellermeister der Stadt Rothenburg die Wanderer

...