79-Jähriger stößt mit Zug zusammen

Rothenburg.Ein 79-jähriger Autofahrer ist am Donnerstag mit einem Zug zusammengestoßen. Wie die Polizei mitteilt, war der Mann gegen 19 Uhr auf der Erlbacher Straße in Richtung Bensenstraße unterwegs. Zeitgleich befuhr ein Güterzug die Bahnstrecke vom Bahnhof Rothenburg in Richtung der Firma Electrolux.

Der Lokführer hielt vor dem Bahnübergang, um die Schranken zu senken und setzte seine Fahrt dann fort. Der 79-Jährige übersah offensichtlich die geschlossene Bahn-schranke und den bereits rollenden Zug. Er durchbrach die Schrankenanlage und stieß mit der Lokomotive des Güterzuges zusammen, die den Bahnübergang schon fast passiert hatte. Der Wagen wurde unter der Lokomotive eingeklemmt. Wohl aufgrund der geringen Geschwindigkeit des Zuges wurde der Fahrer nur leicht verletzt. Da sich die Bergung des Wagens aufwendig gestaltete, blieb die Erlbacher Straße bis 23.30 Uhr gesperrt. Die Feuerwehr Rothenburg war mit mehreren Fahr-zeugen vor Ort. pol

