7-Tages-Inzidenz jetzt bei 129,6

Hohenlohekreis.Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat am Freitag Abend insgesamt 36 neue Corona-Fälle an das Landesgesundheitsamt gemeldet. Die 7-Tages-Inzidenz liegt damit bei 129,6 pro 100 000 Einwohner. Durch einen Fall in der Pestalozzi-Schule in Pfedelbach sind rund 40 Personen von einer Quarantäne betroffen. Das Landratsamt Hohenlohekreis hat mit Wirkung vom 6. November die Allgemeinverfügung zur Einführung einer Sperrstunde um 23 Uhr für Gastronomiebetriebe einschließlich eines generellen Außenabgabeverbots von Alkohol vom 23. Oktober aufgehoben. Die landeseinheitliche Regelung in der Corona-Verordnung mache diese kreiseigene Regelung nicht mehr nötig, schreibt das Landratsamt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.11.2020