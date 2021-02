7-Tage-Inzidenz liegt bei 120,7

Hohenlohekreis.Das Gesundheitsamt des Hohenlohekreises hat an diesem Wochenende insgesamt 31 neue Corona-Infektionsfälle, davon vier an diesem Sonntag, an das Landesgesundheitsamt gemeldet.

Die 7-Tage-Inzidenz liegt damit bei 120,7 pro 100 000 Einwohner.

Bei einer Kinderbetreuungseinrichtung im Raum Neuenstein liegt ein positives Testergebnis vor, das Gesundheitsamt hat einen Test

...